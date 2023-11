Die 10 ikonischsten Reittiere in Videospielen

Don Quichotte hatte Rosinante, Winnetou Iltschi, Lucky Luke seinen Jolly Jumper und Pippi Langstrumpf ihren kleinen Onkel. Ohne ihr Reittier wären die größten Helden der Geschichte wohl nicht sonderlich weit gekommen. Das gilt natürlich auch für Videospiele und deshalb haben wir uns mal die ikonischsten Reittiere rausgesucht und stellen euch unsere Top 10 der sattelbaren Begleiter vor.

10. Yoshi (Super Mario World)

Alle Fans von T. Yoshisaur Munchakoopas, Marios treuestem Gefährten, werden jetzt laut aufschreien. Wie kann es sein, dass es der grüne Dino nur auf Platz 10 geschafft hat? Unzählige Male hat er seinen Reiter vor spitzen Stacheln bewahrt oder sich geopfert, damit der dicke Klempner doch noch seinen Sprung über den Abgrund schafft! Yoshi ist der Großvater aller Reittiere in Videospielen und hätte locker Platz 1 verdient. Aber tatsächlich stellt sich eher die Frage, ob Yoshi überhaupt noch als einfaches “Reittier” durchgeht. Immerhin hat er seine eigene Spielereihe, nimmt an Tennis-, Fußball-, Kart-Turnieren oder den Olympischen Spielen teil und ist sogar Dauergast auf Marios Partys. Also macht der Dino Platz für neun Kollegen, die sich ihr Stück Kuchen auf der Feier erst noch verdienen müssen.