Es gibt Spiele, die sind wie der Song vom „Barbie Girl“: jeder hasst sie, aber trotzdem kann ihnen niemand entkommen, weil sie einfach überall sind. Auf Twitch. Auf Facebook. Im Büro. Oder an jeder Straßenecke. Diese 10 Spiele lösten zu ihrer Zeit einen extremen Hype aus, doch heute fragt sich jeder nur: Warum? Warum bloß?

Platz 10: Pokémon Go

Es war wie eine Invasion, den quasi über Nacht waren sie plötzlich überall: die Taschenmonster von Pokémon Go. In den Medien, im Gespräch und natürlich auf der Straße. Die wenigen, die es nicht spielten, konnten kaum anders, als über die Omnipräsenz der Pokémon die Augen zu verdrehen. Restaurants gaben Rabatte für Mitglieder eines bestimmten Teams, spielende Autofahrer landeten reihenweise in Straßengräben und besonders eifrige Jäger drangen in Privatgrundstücke ein, um ein Dratini zu schnappen. Gotta Catch ‘em all, ihr wisst ja!