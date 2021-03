Eigentlich sollen Rüstungen unsere liebsten Videospiel-Helden vor allerlei Gefahren schützen. Manche Entwickler scheinen bei ihren Designs aber lieber Wert auf Bling-Bling oder sexy Unterwäsche zu legen. Wir zeigen euch zehn der ulkigsten Rüstungen in Spielen.

Platz 10: Daedrische Rüstungen - The Elder Scrolls V : Skyrim

Die Rüstungen der dämonischen Daedra aus dem Elder-Scroll-Universum kann man gut und gerne als typische Videospiel-Rüstungen betiteln. Hauptsache massive Schulterpartien, ein prachtvoll gehörnter Helm und eine Mischung aus düsteren Farben, die euren Dovahkiin gemeingefährlich aussehen lassen. So weit, so gut, aber hat schonmal jemand darüber nachgedacht, wie es wäre, die von mörderischen Stacheln besetzte Daedra-Rüstung im echten Leben zu tragen? Spätestens bei diesem Gedankenexperiment fällt auf, wie dämlich die Dämonen-Dose eigentlich ist. Stacheln, überall Stacheln, das kann doch nicht gut gehen! Stellt euch nur vor, wie ihr überall hängen bleiben würdet. Omas Vorhänge würden bei jeder unbedachten Bewegung eures Stachel bewährten Armes heruntergerissen und wer sich mutig in sein Auto setzen will, der punktiert sich elegant das Dach. Besser, die Rüstung bleibt brav in der Welt der Videospiele.