Auch dieses Jahr beschenken uns die Entwickler auf der E3 wieder mit kreativen Rollen, in die wir schon bald schlüpfen dürfen. Diese Rollenspiele sind wahre Diamanten in der Lawine aus ungeschliffenem Videospiel-Messe-Geröll.

Platz 6: ELEX II

Piranha Bytes, die Schöpfer von Gothic und Risen, haben knochentrocken per Pressemitteilung den Nachfolger des Open-World-Rollenspiels ELEX angekündigt. Das Spiel kommt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S, einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht. ELEX II spielt erneut in der post-apokalyptischen Science-Fantasy-Welt Magalan – mit riesigen Umgebungen, die dank Jetpack frei erkundet werden können. Einige Jahre nach Jax‘ Sieg über den Hybriden erscheint eine neue Bedrohung am Himmel, die die gefährlichen Kräfte von Dark Elex entfesselt hat und alles Leben auf dem Planeten gefährdet. Piranha-typisch passt sich das Verhalten der zahlreichen NPCs an eure Aktionen und Entscheidungen an. Zudem soll die Kampfsteuerung gegenüber dem Vorgänger spürbar verbessert werden.