Straßenkloppereien zählen zu den absoluten Videospiel-Klassikern. Nach einigen Jahren in der Versenkung feiert das Genre seinen zweiten Frühling. Vor allem kleinere Studios haben für erstklassigen Nachschub gesorgt. Darum kommen hier die zehn besten Beat-'em-Ups für die Konsolen und den PC.

Platz 10: Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans

In Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans tretet ihr eine Reise durch die verschiedenen Filme des kultigen Duos an. Egal wann und wo, immer kriegen böse Buben mächtig die Hucke voll. Wenn Bud Spencer die saftige Backpfeife auspackt oder mit seinen Fäusten gegnerische Schädeldecken massiert, sieht das einfach nur witzig aus. Spielerisch mag die Keilerei nicht ganz ausgereift sein, doch dank ihrer sympathischen Aufmachung, an Filmszenen angelehnter Minispiele (Würstchen-Wettessen!) und originaler Musikuntermalung ist sie vorne mit dabei.