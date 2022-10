In jedem Pokémon-Teil ist der Moment, in dem man sich seinen Starter aussucht, sehr wichtig und entscheidend für den Rest des Spiels. Zwar variieren die Taschenmonster von Generation zu Generation, die Wahl ist aber letztlich immer dieselbe: Feuer, Wasser oder Pflanze? In dieser Top 10 stellen wir euch die coolsten Starter in der Geschichte der Spielereihe vor. Felori, Krokel und Kwaks lassen wir dabei bewusst außen vor. Die drei Tierchen aus Karmesin und Purpur müssen ihren Wert erst noch beweisen.

Platz 10: Bisasam

Der Pflanzen-Starter aus der ersten Generation dürfte bei vielen von euch tief im Herzen verwurzelt sein. Kein Wunder, denn die Mischung aus Kröte und Reptil mit dem grünen Samen auf dem Rücken ist etwas ganz Besonderes. Neben Bauz ist Bisasam außerdem das einzige Anfangs-Pokémon, das mit zwei Typen startet: Pflanze und Gift. Nun könnten wir euch noch erzählen, wie cool die Entwicklungen Bisaknosp und Bisaflor sind und was sie alles draufhaben. Doch lassen wir lieber das folgende Stück Trivia für sich sprechen: Die urzeitliche Dicynodonten-Art Bulbasaurus phylloxyron könnte ihren Namen von dem Taschenmonster haben. Da staunt ihr, was?