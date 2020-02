Auch Videospiele können in die Midlife Crisis schlittern, wenn nach Jahren des Erfolges und diversen Fortsetzungen der Drang nach Veränderungen unstillbar wird. Manchmal muss eben der Tapetenwechsel her. Aber wie es bei einer Midlife Crisis nun mal so ist, muss das Ergebnis nicht unbedingt schlecht sein (in einigen Fällen ist das Ergebnis sogar richtig gut!), aber oftmals ist dieser Sinneswandel mit der Frage verbunden, was zum Teufel eigentlich passiert ist. Wir möchten euch zehn Ableger bekannter Serien präsentieren, die aufgrund des komplett anderen Anstrichs für Stirnfalten sorgten.

Platz 10: Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Die Final-Fantasy-Reihe hat im Laufe der Jahre einige seltsame Ableger hervorgebracht: Chocobo Racing oder Theatrhythm: Final Fantasy zum Beispiel. Doch den Vogel schießt Monster of the Deep: Final Fantasy XV ab. Denn hierbei handelt es sich um ein VR-Angelabenteuer. Zwar konntet ihr schon im Hauptspiel die Angelrute schwingen, für Monster of the Deep hat Square Enix die Gameplay-Mechanik aber nochmal gehörig aufgebohrt. Auf diese Art und Weise seid ihr noch nie ins Final-Fantasy-Universum eingetaucht.