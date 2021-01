Grotesk, verstörend und einfach nur unheimlich. Diese zehn Bosse sind wahre Albträume und gestalten ohnehin schon toughe Kämpfe noch unangenehmer. Und manche von ihnen stammen nicht einmal aus Horrorspielen!

Platz 10: Rattenkönig (The Last of Us: Part 2)

Als Rattenkönig bezeichnet man eigentlich eine Ansammlung von Ratten, deren Schwänze sich untrennbar ineinander verheddert haben. Etwas Ähnliches ist der nach diesem Phänomen benannten Kreatur aus The Last of Us: Part 2 widerfahren. 25 Jahre lang in einen Raum eingepfercht schritt die Cordyceps-Infektion von Stalkern, Clickern und Bloatern voran, sodass sie miteinander verwuchsen. Heraus kam dieser Fleischhaufen, der Abby im finsteren Keller des Seattle-Krankenhauses unverhofft über den Weg läuft. Das Fiese daran: Während ihr das Ungeheuer unter Beschuss nehmt, lösen sich einige der Individuen des Rattenkönigs und agieren selbstständig. Dieser widerliche Boss hat sich definitiv einen Platz in unserer Liste verdient.