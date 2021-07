Wer hat an der Uhr gedreht? Tatsächlich ist 2021 schon zur Hälfte rum. Dabei hätten die ersten sechs Monate spielerisch kaum abwechslungsreicher sein können. Neben großen Namen wie Resident Evil Village und Hitman 3 überraschten auch kleinere Titel wie Returnal. Hier kommen die besten Spiele des ersten Halbjahres.

Platz 10: Returnal

Selbst vielen Roguelike-Liebhabern ist das PS5-exklusive Returnal (Test) zu hart. Heftige Feinde, kaum Upgrades und lange Wege ohne Checkpoints ließen viele Spieler mächtig stöhnen. Der Überlebenskampf, den man mit Astronautin Selene auf dem fernen Planeten Atropos führt, zählt sicher zu den schwersten Spielen der vergangenen Jahre. Weil Selene in einer Zeitschleife feststeckt, muss sie nach einem Bildschirmtod immer wieder von vorne anfangen. Zudem ändert ein Zufallsprinzip stets die Anordnung von Räumen und Gegnern.

Doch so hart Returnal unseren Geduldsfaden auch strapazieren mag: Wir geben nicht auf. Das liegt einerseits am tollen Design, das mit Anleihen an Metroid und Alien eine extrem dichte Atmosphäre schafft. Zum anderen ist das Gefühl, einen Abschnitt nach hartem Kampf endlich gemeistert zu haben, unfassbar gut! Und zu guter Letzt sorgt auch die mysteriöse und spannende Geschichte dafür, dass wir Returnal trotz seines enorm großen Frustpotenzials zu den besten Titeln des ersten Halbjahres zählen.