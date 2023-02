Videospiele dienen nicht selten zur Realitätsflucht. Mindestens genau so oft zocken wir aber, um übermenschliche Fähigkeiten zu nutzen. Besonders zauberhaft wird es, wenn Magie ins Spiel kommt. Schließlich träumt doch jedes kleine Kind davon, mit mächtigen Sprüchen und potenten Tränken gegen das Böse anzutreten. Oder eben selbst zum Fiesling zu werden. Aber in welchen Games geht es ganz besonders gut, den Zauberstab zu schwingen und sich die geheimen Künste zu Nutze zu machen? Wir haben zehn magische Spiele für euch zusammengestellt, in denen ihr zum Zauberschüler werdet.

Platz 10: Forspoken

Satte 55 Zauber für Angriff und Support bietet das Action-Adventure von Square Enix. Schon bei der Fortbewegung geht es los, auf magischen Sohlen rauscht die Heldin Frey durch die Welt Athia. Das Parkour-System stellt aber nicht die einzige Spielmechanik dar, bei der die Kräfte der ehemaligen New Yorkerin zum Einsatz kommen. Ihr haut den Gegnern Flammenpeitschen um die Ohren, kettet sie mit Pflanzenranken fest, beschießt sie mit Wasserblasen und nutzt viele weitere Elementar-Fähigkeiten. Das Beste daran: Auf einen Zauberstab oder anderweitige Hilfsmittel verzichtet Forspoken gänzlich.