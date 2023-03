Hier wächst zusammen, was zusammen gehört

Nicht erst seit dem Hype der Service-Games existieren Crossover in Videospielen. Ganze Reihen basieren darauf, Figuren und Elemente aus den unterschiedlichsten Marken miteinander zu vermischen. Eine smarte Taktik, greifen die Entwickler so doch Fans mehrerer Franchises mit einem Schlag ab. Wir wühlten uns für euch durch sämtliche Kollaborationen der vergangenen Jahre und haben zehn Stück ausgewählt, die besonders episch oder erinnerungswürdig sind.

Platz 10: Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen

Die Fehde zwischen dem Nintendo-Aushängeschild und Sega-Maskottchen in den Neunzigern war legendärer als die Feindschaft von Pepsi und Cola. Im Jahr 2007 reichte es den beiden aber endgültig und sie begruben das Kriegsbeil – zumindest irgendwie. Denn natürlich lassen die Streithammel es sich nicht nehmen, ihre Kräfte in zahlreichen olympischen Disziplinen zu messen. Ob Hochsprung, Weitsprung, Staffellauf oder Geräteturnen, all die Abwechslung lässt uns über den einen Faktor nicht hinwegsehen, der unsere Welt regelrecht auf den Kopf stellte: Dieses epische Crossover brachte die zwei größten Konkurrenten der Videospielszene zusammen.