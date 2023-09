Als Mutter aller Fantasy-Rollenspiele hat Dungeons & Dragons in den letzten 50 Jahren nicht nur zahlreiche Bücher, Serien und Filme inspiriert, sondern auch eine erstaunliche Anzahl an Videospielen hervorgebracht. Wir haben uns durch den Katalog gewühlt und euch die zehn besten und wichtigsten Spiele herausgesucht. Um euch möglichst viele verschiedene Titel schmackhaft machen zu können, beschränken wir uns auf einen Eintrag pro Reihe.

Platz 10: Pool of Radiance (1988, SSI)

Wir beginnen mit einer kleinen Geschichtsstunde. Ende der 80er-Jahre wollte TSR (der damalige Hersteller von D&D) den Videospielmarkt erobern und tat sich dafür mit dem Entwickler Strategic Simulations Inc. (kurz: SSI) zusammen. Diesem exklusiven Lizenzabkommen entsprangen in den folgenden acht Jahren insgesamt 35 Spiele im D&D-Universum. Das erste davon war Pool of Radiance für den C64 und basierte auf dem Regelwerk Advanced Dungeons & Dragons, das quasi die erste Erweiterung zum ursprünglichen System von Gary Gygax darstellte. Nachdem ihr euch mit einem erstaunlich detaillierten Editor einen Charakter gebaut hattet, galt es als Kämpfer, Magier, Kleriker oder Dieb die Stadt Phlan am Mondsee vor Monsterüberfällen zu beschützen. Pool of Radiance erhielt mit Curse of the Azure Bonds, Secret of the Silver Blades und Pools of Darkness in den Jahren darauf noch drei direkte Nachfolger.