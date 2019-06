Wenn es etwas mehr sein soll, dann sind Open-World-Games genau das richtige. Denn dabei bekommt ihr einen gigantischen Spielplatz geliefert, auf dem es beinahe unfassbar viel zu tun gibt. Diese sechs Spiele lassen euch so schnell nicht mehr los.

Platz 6: The Legend of Zelda - Breath of the Wild 2

Mit dem berühmten “One more thing” hat Nintendo am Ende seiner Direct noch einmal alle überrascht, was im Zeitalter der Leaks Seltenheitswert hat. In einem unerwartet langen Trailer wurde eine Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild enthüllt. Die könnte aufgrund ihrer düsteren Stimmung in die Fußstapfen von Majora’s Mask treten, dem einstigen Nintendo-64-Titel. Link und Zelda erforschen ein unheimliches Gewölbe, das sich möglicherweise unter Schloss Hyrule befindet. Mitten darin befindet sich ein mumifizierter Leichnam. Was das alles zu bedeuten hat, lässt sich nur spekulieren. Aber ein finsterer Anstrich stünde der genialen offenen Welt aus Breath of the Wild sicher gut zu Gesicht.