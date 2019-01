Open-World-Spiele werden immer schöner und umfangreicher. Die folgenden Giganten haben uns 2018 in ihren Welten versinken lassen. Wir warnen an dieser Stelle vor: Sagt besser alle Termine ab, bevor ihr eines dieser Games anfangt ...

Platz 6: Far Cry 5

Das fiktive US-amerikanische Montana wurde von der Sekte Eden’s Gate übernommen, die seitdem mit Folter und Mord die Bewohner terrorisiert. Nachdem die Verhaftung des Anführers Joseph Seed mit einem Fiasko geendet hat, müsst ihr als junger Polizist zum Teil des Widerstands werden und den Kampf gegen die Irren aufnehmen. Typisch für Far Cry erstreckt sich die bleihaltige Rückeroberung über unzählige Missionen, die euch kreuz und quer durch Montana führen. Ihr brettert mit dem Quad durch Wälder und über Felder, steigt ins Flugzeug, schippert mit Booten über Seen, befreit Außenposten und, und, und. Auf jeden Fall mangelt es in Far Cry 5 niemals an Freiraum, um dem Wahnsinn freien Lauf zu lassen.