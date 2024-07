So schnell konnten wir gar nicht gucken, da war das Jahr auch schon wieder zur Hälfte vorbei. Für uns der optimale Zeitpunkt, mal einen Blick zurückzuwerfen und Bilanz zu ziehen, was das Spielejahr bisher so für uns zu bieten hatte. Hier sind die 10 bisher besten Spiele 2024.

Platz 10: Hellblade 2: Senua’s Saga

In einer Sache sind sich alle einig: Hellblade 2: Senua’s Saga ist zweifellos das schönste und grafisch beeindruckendste Spiel, das es derzeit zu kaufen gibt (sofern man es nicht eh „umsonst“ im Game Pass hat). Für die atemberaubenden Panoramen über die isländische Landschaft und die beeindruckenden Gesichtsanimationen von Heldin Senua und ihren Mitstreitern holen die Entwickler von Ninja Theory alles aus der Xbox Series X|S heraus (müssen dafür aber auf 30 FPS runterschrauben).

Wie schon im Vorgänger fungiert Senuas aufopfernder Kampf gegen einen blutrünstigen Wikinger-Clan und mythische Riesen lediglich als metaphorischer Nährboden für eine vor allem psychologische Geschichte über das Überwinden der inneren Dämonen, Ängste, Selbstzweifel und Schuldgefühle. Leider kann diese nicht ganz mit dem grandiosen ersten Teil mithalten, was auch die spielerischen Defizite wie das plumpe Kampfsystem und einfallslose Rätsel stärker hervortreten lässt. Eine berauschende Erfahrung ist Senua’s Saga aber allemal.