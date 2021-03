Manche Level sind einfach für die Tonne! Bloß ärgerlich, wenn sich dahinter eigentlich ein gutes Spiel verbirgt. Wir zeigen euch die zehn nervigsten Spiele-Level, die uns so manches gute Game fast verdorben hätten.

Platz 10: Mafia - Autorennen

Was kann an einem Autorennen schon nervig sein? In der Ur-Version von Mafia 1 so ziemlich alles! Selbst Tommy gibt uns vor dem Rennen noch einen mit, indem er zu unseren Fahrkünsten ein genervtes „Ich glaube nicht daran“ verlauten lässt. Danke Tommy. Aber er hat natürlich Recht, denn unsere Karre rutscht wie ein Elefant auf dem Eis, ist fürchterlich lahm und überschlägt sich bei der kleinsten Berührung. Dazu gesellt sich eine Fahrphysik aus der Hölle und eine aggressive KI, die uns alle paar Meter völlig wahnsinnig in den Wagen rauscht. Als würde all das nicht genügen, quält uns das Spiel ganze fünf Runden über den Kurs. Zum Glück haben die Entwickler das Renn-Debakel später mit einem Patch erleichtert und im letztes Jahr erschienen Remake stark entschärft – gut so!