Nachahmung ist bekanntlich die höchste Form der Anerkennung. Und kaum jemand lässt sich so gerne von Nintendo “inspirieren” wie Sony. Hier kommen zehn Erfolge von Nintendo, bei denen sich die Konkurrenz schnell Notizen machte.

Platz 10: PlayStation Classic - Nintendo Classic Mini

Mit dem Nintendo Classic Mini: NES und dem Nintendo Classic Mini: SNES löste Nintendo um 2016 einen regelrechten Hype um verkleinerte Retro-Konsolen mit einer Auswahl vorinstallierter Spiele aus. Erweitert um praktische Funktionen und Easter-Eggs, entwickelten sich die Miniaturen zum einschlagenden Erfolg, der innerhalb kürzester Zeit vergriffen war. Das konnte Sony keineswegs auf sich sitzen lassen und schraubte in Windeseile die PlayStation Classic zusammen. Das Gerät wäre sogar eine schöne Idee gewesen, wenn auch nur ein Mindestmaß an Herzblut in das Produkt geflossen wäre. Die merkwürdige Spielauswahl ließ unverzichtbare Klassiker missen, als Controller wurde die Version ohne Analog-Sticks beigelegt und die schlechte Emulation von PAL-Versionen ließ zu wünschen übrig. So war die PlayStation Classic leider nichts als ein überhasteter Versuch, vom Mini-Hype zu profitieren.