Corona ist noch immer spürbar und auch der Krieg in der Ukraine zieht nicht spurlos an der Videospiel-Branche vorbei. Darum werden etliche Titel, die wir mit großer Vorfreude erwartet hatten, 2022 nicht mehr in den Handel kommen. Auf die folgenden zehn Spiele müssen wir uns noch mindestens bis nächstes Jahr gedulden.

Platz 10: Zelda: Breath of the Wild 2

Der Nachfolger zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild tritt in sehr große Fußstapfen. Kaum ein anderes Spiel hatte so viel Einfluss und veränderte unsere Sicht darauf, wie ein Open-World-Rollenspiel auszusehen hat, so fundamental. Zwar war die Handlung ein bisschen dünn, doch die großartige Welt und eine makellose Spielbarkeit machten das locker wett. Der Nachfolger, der übrigens immer noch keinen offiziellen Namen hat, bringt uns zurück nach Hyrule. Allerdings scheint sich dort einiges verändert zu haben. Einige Teile des Königreichs schweben als fliegende Inseln in der Luft und offensichtlich geht es auch tief unter die Erde, wo es alte Geheimnisse zu ergründen gilt. Dieses Jahr wird es damit aber nichts mehr: Der für das Jahresende geplante Release von Breath of the Wild 2 wurde auf das Frühjahr 2023 verschoben.