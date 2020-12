Open-World-Spiele sind eine feste Größe in der Spielelandschaft. Doch gerade im Corona-Jahr 2020 war es teils regelrecht befreiend, sich von der realen in die virtuellen Welten zu verabschieden. In den folgenden zehn Spielen hätten wir aber auch ohne Lockdown sehr, sehr viel Zeit verbracht.

Platz 10: Genshin Impact

Diesen Titel hatte im Vorfeld wohl niemand auf dem Schirm, doch schon nach zwei Wochen hatte das chinesische Action-Rollenspiel dreistellige Millionenbeträge eingefahren. Genshin Impact startete dank Free-to-Play-Ansatz schnell durch, konnte sich aber auch danach erfolgreich halten. Und das trotz ungeliebter Gacha-Mechaniken. Stilistisch offensichtlich stark von The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspiriert, verfolgt der Erfolgstitel die Handlung eines Zwillingspaars, das von einer Göttin entzweit wird. Auf der Suche nach dem vermissten Geschwisterteil durchkämmt ihr die riesige Welt von Teyvats, kämpft gegen jede Menge Gegner, levelt die Spielfigur auf und sammelt Nahrung, Geld und Waffen. Wer unbedingt möchte, kann das mit Echtgeld beschleunigen, notwendig ist es aber nicht. Auch ohne einen Euro auszugeben könnt ihr mit Genshin Impact viele Stunden Spaß haben.