Egal ob kooperativ oder kompetitiv: Wir lieben Multiplayer-Spiele! In diesen zehn Titeln lautet die Devise “Je mehr, desto besser!” Hier gibt es aktuelle Highlights und unerschütterliche Dauerbrenner, die perfekt sind, wenn es mal kein 100-Stunden Rollenspiel sein muss. Die üblichen Verdächtigen wie FIFA und Call of Duty, die uns jedes Jahr aufs Neue behelligen, haben wir bewusst außen vor gelassen.

Platz 10: Multiversus

Oft wurde schon versucht, Super Smash Bros. zu kopieren. Die meisten scheiterten bereits am Versuch. Die Ausnahme bildet Multiversus. Die Plattform-Klopperei mit illustren Gästen aus der Warner-Bros.-Wühlkiste hat genau verstanden, was die Vorlage so spaßig macht. Da ist es fast schon egal, dass sogar kleinste Details übernommen wurden. Warum sollte man reparieren, was nicht kaputt ist? Wenn Bugs Bunny, Arya Stark, Tom & Jerry, Batman und Co. mit ihren durchgedrehten Move-Pools aufeinander losgehen, ist das ebenso herausfordernd wie bizarr. Free-to-Play-Titel von dieser Qualität findet man selten. Für kurzweilige Partien mit Freunden gibt es also keine Ausreden, erst recht wenn ihr keine Nintendo-Konsole euer Eigen nennt.