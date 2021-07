Nicht immer spiegelt sich die Qualität in den Verkaufszahlen wieder. Diese 10 Spiele verkauften sich weit weniger gut, als sie es verdient gehabt hätten. Und dennoch schafften sie es, sich den Ruf von Klassikern zu erarbeiten.

Platz 10: Shadow of the Colossus

Als Shadow of the Colossus erschien, standen viele Spieler davor wie der Ochs vorm Berg … oder der einsame Wander vorm Koloss. Eine riesige Spielwelt, die jedoch weitgehend leer war? Wo waren die Gegner, die es zu schnetzeln gab? Der Loot? Die Erfahrungspunkte? Der Sammelkram? Das ganze Spiel bestand ausschließlich aus Bosskämpfen? In denen man noch nicht mal richtig kämpfte, sondern streng genommen bloß kletterte? Ernsthaft? Bei seinem Erscheinen waren große Teile der Spieler-Community irritiert, nicht wenige Kritiker straften das Spiel mit durchschnittlichen Wertungen ab und empfahlen es allenfalls einer Nischenzielgruppe mit Neugier auf skurrile Spielkonzepte. Die Verkäufe hielten sich anfangs in Grenzen. Heute gilt Shadow of the Colossus gerade wegen seiner melancholischen Atmosphäre, der zurückhaltenden Art und dem behutsamen Spannungsaufbau als eines der einflussreichsten und meist geschätzten Spiele überhaupt.