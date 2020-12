2020 war mal wieder das Jahr der großen Blockbuster. Allein mit Assassin‘s Creed Valhalla, Ghost of Tsushima und Cyberpunk 2077 hat der Autor dieser Zeilen jeweils über 100 Stunden verbracht. Doch so richtig begeistert und zu Herzen gerührt haben uns einmal mehr die kleinen Titel abseits des Mainstream. Daher präsentieren wir: 10 Geheimtipps 2020, die du dieses Jahr vielleicht verpasst hast.

Platz 10: The Dungeon of Naheulbeuk

Gäbe es eine Top 10 „Spiele, deren Namen du 2020 garantiert nicht aussprechen konntest“, wäre dieses sicherlich sehr weit oben anzutreffen, und nein, wir sind uns auch nicht ganz sicher, wie man The Dungeon of Naheulbeuk ohne Knoten in der Zunge über die Lippen bringt. Selbst die Charaktere im Spiel machen sich darüber lustig – womit die parodistische Marschrichtung des Taktik-RPGs spätestens jetzt offenkundig sein dürfte: The Dungeon of … Dingsbums eben, ist eine herrlich überdrehte Persiflage auf sämtliche Fantasy- und Rollenspielklischees, insbesondere die ehrwürdigen Pen-and-Paper-Klassiker von Dungeons & Dragons – und erstaunlicherweise trotzdem spielerisch ausgefeilter und tiefgründiger als manches seiner Vorbilder, das sich allzu ernst nimmt.