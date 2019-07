Schon lange sind Free-to-Play-Spiele kein Mobile-Phänomen mehr, sondern auch auf PC und Konsolen sehr beliebt. Wir haben euch die besten kostenlosen Titel aus den unterschiedlichen Genres herausgepickt.

Platz 10: League of Legends

Jungle, Lanes, Minions – sind das bislang böhmische Dörfer für euch? Kein Problem, denn auch heute noch ist der Einstieg in Riot Games’ unglaublich erfolgreiches MOBA problemlos möglich. Ob ihr irgendwann in weltweit übertragenen Turnieren um Preisgelder in Millionenhöhe spielen werdet, steht freilich auf einem anderen Blatt. Dank einer riesigen Auswahl an Champions mit ihren jeweils eigenen Attributen werdet ihr alleine mit der Charakterauswahl viel Zeit verbringen. Das grundsätzlich simple, aber schnell komplexer werdende Spielprinzip lässt jeden, den es einmal in seine Fänge bekommt, kaum wieder los.