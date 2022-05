Videospielverfilmungen boomen. Aktuell scheint es kaum ein Spiel zu geben, für das nicht in irgendeiner Form Filme oder Serien geplant sind. Games als Film umzusetzen ging schon oft genug schief, gerade in der jüngeren Vergangenheit gab es jedoch auch gelungene Exemplare. Auf diese Sprünge von der Konsole auf die große Kinoleinwand freuen wir uns am meisten!

Platz 10: Metal Gear Solid

Hideo Kojima war immer schon für seine filmische Herangehensweise an Videospiele bekannt. Da sollte es nicht verwundern, dass mit Metal Gear Solid eines seiner größten Projekte irgendwann auch eine Umsetzung bekommen soll. Aber auch hier muss ein großes Fragezeichen gesetzt werden. Denn angekündigt wurde der Film bereits 2006 und dann auf unbestimmte Zeit verschoben. Wohl, weil immer noch nicht ganz klar ist, was genau der Film eigentlich für eine Geschichte erzählen soll. Immerhin der Hauptdarsteller steht – zumindest für den Moment – schon fest: Oscar Isaac, der bereits Poe Dameron in der neuen Star-Wars-Trilogie verkörperte, wird in die Rolle von Solid Snake schlüpfen. Damit wird auch einem Fan-Wunsch entsprochen. Wie gut Isaac passen würde, zeigt dieses Fan-Poster von samuel_cheve: