Die erste DLC-Welle des Booster-Streckenpasses war wie eine neue Zündkerze für unser Mario-Kart-8-Deluxe-Fieber. In 30 Jahren haben Mario und Co. bereits alle möglichen und unmöglichen Orte befahren. Da lohnt sich ein Blick in den Rückspiegel auf die zehn besten Strecken aus Mario Kart. Und vielleicht schafft es die ein oder andere davon in die kommenden DLC-Wellen.

Platz 10: Baby-Park (Debüt: Mario Kart: Double Dash!!)

“Ihr, die ihr Gas gebet, lasset alle Hoffnung fahren!”, sollte es in blutigen Lettern über der Startlinie geschrieben stehen. Auf den ersten Blick könnte der Baby-Park kaum eine langweiligere Strecke sein. Eine kurze Fahrt im Kreis inmitten eines Vergnügungsparks. Die Straße ist so kurz, dass die Rundenzahl sogar von drei auf sieben erhöht wird. Die vermeintliche Anfänger-Strecke wandelt ihre Schwäche jedoch in ihre größte Stärke. Die Fahrer sind ihr zu jedem Zeitpunkt so konzentriert, dass sich unmöglich sagen lässt, wer vor einem liegt und wer schon überrundet wurde. Und wir haben noch gar nicht vom Einsatz der Items gesprochen! Wenn im Baby-Park ein grüner Panzer geschleudert wird, ist niemand sicher. Ein Kugel-Willi, der durch die Menge rast hinterlässt nichts als Verwüstung. Ihr könnt noch so geschickt am Steuer sein, der Baby-Park zwingt alle in die Knie!