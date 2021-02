Ihr kennt das: Open-World-Spiele geben einem meist so viel zu tun, dass gar kein Ende absehbar ist. Doch wenn es nicht nur richtig groß, sondern auch richtig gut ist, steckt man gerne monatelang in einer Welt fest. Dafür dürften die folgenden zehn Titel ideale Kandidaten sein. Besonders derzeit gilt natürlich verstärkt: Verschiebungen sind jederzeit möglich.

Platz 10: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Das 35. Jubiläum der The-Legend-of-Zelda-Reihe steht vor der Tür und Nintendo könnte diesen Anlass kaum besser feiern als mit Breath of the Wild 2. Der erste Teil setzte zum Switch-Launch neue Maßstäbe für offene Spielwelten, die rasch von anderen Genre-Vertretern übernommen wurden. Dafür ließ die Handlung von Breath of the Wild zu wünschen übrig. Wir hoffen, dass die Fortsetzung die Standards des Vorgängers aufgreift, sich aber auf eine düstere Story konzentriert - eine solche verspricht zumindest der inzwischen anderthalb Jahre alte Trailer. Wir hätten nichts gegen ein neues Zelda, das eine ähnliche Atmosphäre wie einst Majora’s Mask auf dem Nintendo 64 versprüht.