Früher gab es mal die E3, auf der die Publisher ihre großen neuen Spiele fürs kommende Jahr ankündigten und erstmals in imposanten Trailern zeigten. An ihre Stelle ist mittlerweile das Summer Game Fest mit seinen zahlreichen Showcases im weiteren Umfeld getreten. Zwischen den großen Blockbustern wie Starfield, Star Wars: Outlaws und Spider-Man 2 wurden dort auch zahlreiche spannende Indie-Neuheiten präsentiert, die leider im AAA-Spektakel etwas untergegangen sind. Doch kein Problem – dafür habt ihr ja uns. Wir haben für euch ein paar Spieleperlen aus der dritten Reihe herausgepickt, die ihr höchstwahrscheinlich verpasst habt.

Platz 12: Still Wakes the Deep

Die Entwickler von The Chinese Room haben mit Spielen wie Dear Esther und Everybody’s Gone to the Rapture Meilensteine im Genre der Walking-Simulatoren geschaffen, mit Amnesia 2: A Machine for Pigs aber auch ein feines Gespür für subtil inszenierten Horror unter Beweis gestellt. Diese Expertise nutzen sie nun für Still Wakes the Deep, das uns mit seinem Setting auf einer verlassenen Bohrinsel wiederum dezent an SOMA erinnert. Ein Sturm hat sämtliche Verbindungen zur Außenwelt gekappt. Allein auf der Ölbohrplattform mitten im Ozean seht ihr euch einem Grauen gegenüber, das euch 2024 auf PC, Xbox Series X|S und PS5 heimsuchen wird.