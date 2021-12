Nach mehreren ziemlich schwachen Jahrgängen bot 2021 Horror-Fans endlich wieder Auswahl in Hülle und Fülle. Vom kleinen Indie-Spuk bis zum AAA-Angstauslöser war alles dabei. Wir blicken auf die zehn unheimlichsten Spiele der vergangenen zwölf Monate zurück.

Platz 10: The Medium

Habt ihr euch schon immer mal gefragt, was ein Medium eigentlich sieht, wenn es mit dem Jenseits interagiert? Dieser Frage ging The Medium des polnischen Entwicklers Bloober Team (Blair Witch) auf den Grund. Die übernatürlich begabte Marianne versichert verwitweten Mütterchen den reibungslosen Übergang ihrer toten Gatten in die jenseitige Welt. Doch als ihr eigener Vater unverhofft stirbt, gerät ihr Leben ins Straucheln und sie ergründet in der Folge beide Dimensionen auf der Suche nach Antworten. The Medium sticht vor allem dadurch hervor, beide Dimensionen stets gleichzeitig im Splitscreen darzustellen, was nur mit der Rechenleistung der neuen Konsolengeneration Xbox Series X|S und mittlerweile auch Playstaion 5 möglich ist. Die Rätsel fallen zwar nur wenig komplex aus, das ist aber auch nicht weiter dramatisch, da The Medium gerade atmosphärisch einiges auf dem Kasten hat.