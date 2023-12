Alles hat ein Ende, nur manche Spiele haben zwei oder drei oder sogar noch mehr davon. Egal ob wir den Abspann schon nach wenigen Minuten erreichen können, mit dem Oberbösewicht Tee trinken müssen oder vier Stunden lang immer wieder den selben Knopf drücken sollen. Heutzutage sind mehrere Enden für Games ja fast schon Standard, aber immer wieder gibt es ganz besonders wilde Vertreter, bei denen uns vor Staunen die Kinnlade runterklappt oder wir uns vor Lachen kaum mehr auf dem Sitz halten können. Große SPOILERWARNUNG für alle, die die Spiele selber noch erleben wollen!

Platz 10: Baldur’s Gate 3 - Kurz und schmerzlos

Mit sämtlichen Variationen fährt Baldur‘s Gate 3 rein rechnerisch 17.000 verschiedene Enden auf, bietet darüber hinaus auch noch etliche Möglichkeiten, eure Reise schon vorzeitig abzuschließen. Neben diversen, teilweise höchst skurrilen Game-over-Enden, wenn ihr eine der wenigen „falschen“ Entscheidungen trefft (euch z.B. gleich zu Beginn vom verletzten Gedankenschinder zuerst betören und dann töten lasst), gibt es eine Szene am Ende des zweiten Aktes, in der ihr bereits den Abspann zu sehen bekommen könnt.

Euer Magier-Gefährte Gale trägt nämlich eine Kugel in seiner Brust, die jederzeit zu explodieren droht.

Als ihr dann am Ende von Akt 2 zum ersten Mal sämtlichen Bösewichtern gleichzeitig gegenübersteht, sich noch dazu ihr heimlicher Strippenzieher im Hintergrund spektakulär enthüllt und dabei eine Armee von Untoten entfesselt, sieht Gale seine Bestimmung erfüllt und bietet das größtmögliche Opfer an: zu explodieren. Und „explodieren“ bedeutet in seinem Fall: Atombomben-Explosion-explodieren. Wenn ihr euch dafür entscheidet, sind sämtliche Oberbösewichte vernichtet, die untote Armee gleich mit, das Böse besiegt, die Welt gerettet – aber eben auch eure komplette Party tot, die halbe Schwertküste zerstört und das Spiel vorbei. Die Gelehrten der Society of Brillance in Baldurs Tor streiten immer noch darüber, inwieweit es sich dabei um ein Happy-End handelt.