Hast du schon wieder den Controller nicht geladen, obwohl du weißt, dass er fast leer ist und den nächsten Boss nicht durchhalten wird? Oder bist du ein Ressourcen-Messi, der im Spiel jeden Schrott aufsammelt? Diese oder ähnliche Gewohnheiten hast du sicher schon an dir selbst festgestellt. Kleiner Trost: Du bist nicht allein!

Platz 12: Wenn sich der Körper mitbewegt, wird die Kurve kleiner

Auch diese Angewohnheit dürften die meisten schon einmal bei sich selbst beobachtet haben, meist zur Belustigung der Umstehenden. Wann immer in einem Rennspiel knapp die Kurve kriegst oder in einem Beat-’em-Up einem Schlag entgehst, kannst du nicht anders, als den ganzen Körper in die jeweilige Richtung zu lehnen. Hier verschwimmen für dein Hirn die Grenzen zwischen dem Geschehen auf dem Bildschirm und den Erfahrungen, die du in der Realität gemacht hast. Die traurige Wahrheit ist, dass sich trotz aller Gelenkigkeit nichts am Spielverhalten ändern wird. Falls ihr euch nicht selbst ertappt fühlt, kennt ihr sicherlich mindestens eine Person aus dem Freundeskreis, die so körperbetont zockt, dass sie ihre Mitspieler beinahe vom Sofa schiebt.