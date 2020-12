Für viele dürfte die anhaltende Covid-Pandemie der größte Horror des Jahres 2020 sein. Doch falls ihr nach noch mehr Anspannung und Nervenkitzel sucht, dürften die folgenden Spiele etwas für euch sein. Von Hexen über Zombies und Geister bis hin zum Killerhai wird alles geboten.

Platz 10: Resident Evil 3

Nach Teil 2 gelingt es Capcom auch mit Resident Evil 3, den Horror von damals in eine neue Generation zu übertragen. Eine komplett überarbeitete Grafik macht den Untoten-Ausbruch in Raccoon City noch viel beklemmender und schweißtreibender als im Original. Dazu werden Jill und Carlos vom tödlichen Nemesis durch die Straßen und Gebäude der Stadt gejagt - und man weiß nie, wann der Hüne das nächste Mal zuschlägt. Der Rätselanteil wurde zugunsten intensiver Verfolgungsjagden und treibender Bosskämpfe zurückgefahren, aber das schadet dem Spiel nicht. Mit einer guten Mischung aus Gruselatmosphäre und Action hält euch Resident Evil 3 von Anfang bis Ende in Atem.