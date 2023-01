Viele Gamer bemängelten 2022, es kämen ja so wenig Spiele raus. Nun, woran es im letzten Jahr jedenfalls auf keinen Fall mangelte, waren schlechte Spiele. Selten zuvor hatte jedenfalls plötzlich jeder Gameswelt-Redakteur dringend was ganz Wichtiges irgendwo zu tun, wenn es um die Vergabe neuer Spieletests ging. Ob hingeschluderte Baller-Grütze, gescheiterter Games-as-a-Service-Müll oder unfertige Bug-Baustellen – das Schaulaufen der Spiele-Reinfälle möge beginnen!

Platz 10: CrossfireX

Crossfire gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Computerspielen überhaupt. Trotzdem noch nie davon gehört? Kein Wunder, wird der ziemlich dreiste Counter-Strike-Abklatsch doch fast ausschließlich in China gespielt. Um das zu ändern, gaben die Betreiber unter dem Namen CrossfireX einen Singleplayer-Ableger auf Next-Gen-Niveau für PC und Xbox in Auftrag, und das sogar bei niemand Geringerem als Entwickler Remedy, der mit Max Payne, Alan Wake und Control einige der besten Actionspiele aller Zeiten gemacht hat – kaum zu glauben angesichts der unterirdischen Qualität dieses Machwerks. Auch die Echtzeitstrategie-Auskopplung Crossfire: Legion, die ebenfalls 2023 erschien, war eher so … lala.