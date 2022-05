Sie sind Beschützer, Vorbilder und Mentoren. Diese zehn Vaterfiguren aus Videospielen halten stets eine schützende Hand über ihre Schützlinge und begeistern uns mit ihrer Stärke und Fürsorge.

Platz 10: Geralt (Witcher 3)

Ja, Geralt von Riva kann nicht der Vater von Ciri sein. Wie wir aus den Spielen und Romanen rund um die Serie wissen, sind Hexer steril und können keine eigenen Kinder in die Welt setzen. Vielleicht ist aber genau das der Grund, dass Geralt offenbar starke, väterliche Gefühle für Ciri entwickelt. Immerhin ist sie für ihn das, was einer leiblichen Tochter am nächsten kommt. Deutlich wird das vor allem, wenn man die eigentlich raue und emotionslose Art bedenkt, mit der Geralt durch die Gegend zieht und Monster bekämpft. Nur in der Gegenwart von Ciri und vielleicht noch Yennefer blüht er geradezu auf und findet sogar die Zeit für lustige Schneeballschlachten.