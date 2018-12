Wenn man sich ansieht, wie viele Spiele allein zwischen Januar und März 2019 erscheinen, wird einem schwindelig. Eigentlich reicht die Flut an tollen Titeln nämlich für das ganze Jahr. Wir stellen euch die zehn Spiele vor, die definitiv auf eurer Wunschliste stehen sollten.

Platz 10: Far Cry – New Dawn

Far Cry 5 endete mit einem sehr großen Knall, der die Geschichte rund um Montana und Heaven’s Gate ein für alle Mal beendet zu haben schien. Aber weit gefehlt, denn es geht weiter! Far Cry: New Dawn könnte man als eine Art Shooter-Fallout bezeichnen: Ihr schlagt euch nämlich durch das postapokalyptische Montana und macht all die Sachen, die man in einem Far Cry halt so macht. Spielerisch läuft eigentlich alles genauso ab wie in Teil 5, darum wirkt New Dawn eher wie ein üppiger DLC denn neuer Serienteil.

Montana nach der Atombombe - Video-Preview zu Far Cry: New Dawn Far Cry: New Dawn ist die direkte Fortsetzung zu Far Cry 5. Was ist nach dem Fall der Atombomben in Montana passiert?