Gemeinsam ist man immer stärker, und besonders ein aufeinander eingespieltes Zweierteam ist kaum zu bezwingen. Vor allem aber gibt ein Partner an der Seite des Helden bzw. der Heldin dem Spiel die unschätzbare Gelegenheit für emotionale, aufwühlende oder einfach nur komische Momente zwischen den Spielabschnitten. In dieser Top 10 wollen wir euch die legendärsten Videospiel-Duos vorstellen. Ob Geschwister, Arbeitskollegen oder Gefährten wider Willen, die heutigen Gespanne sind so vielfältig wie die Spiele selbst.

Platz 10: Master Chief und Cortana (Halo)

Ein genetisch veränderter Supersoldat und eine Künstliche Intelligenz mit einem losen Mundwerk: bei dem ikonischen Heldengespann der Halo-Reihe handelt es sich um weit mehr als nur eine Zweckgemeinschaft, wurde Cortana doch auf Basis von Dr. Catherine Elizabeth Halsey erschaffen. Die Wissenschaftlerin schloss John-117 bereits während seiner Zeit im SPARTAN-II-Programm ins Herz und diese Zuneigung übertrug sich auch in ihr virtuelles Abbild. Der sonst eher wortkarge Master Chief entwickelt im Verlauf der Spiele eine beständig wachsende Zuneigung zu ihr, was ihr in kleineren Flirts, neckischen Frotzeleien und charmanten Dialogen erlebt. Umso heftiger trifft einen schließlich der Wahnsinn ins Herz, dem Cortana immer mehr verfällt.