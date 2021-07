Nur allzu oft lassen wir in Videospielen unsere dunkle Seite die Oberhand gewinnen. Mindestens eine der folgenden zehn Sünden hast auch du schon begangen. Willkommen in einer Welt voller Hehlerei, Gier, Verrat und Sadismus!

Platz 10: Spaß mit dem Greifhaken

Schon die Tatsache, dass es in einigen Spielen Greifhaken gibt, dürfte kleine Hobby-Sadisten frohlocken lassen. Welch unendliche Möglichkeiten sie doch bieten - und das nicht nur in Sachen Fortbewegung. Denn der praktische Haken bleibt ja an allen möglichen Dingen hängen: Häuser, Autos, Flugzeuge und … Lebewesen. Somit kann man jederzeit arglose Passanten zu sich “bitten” oder kurzerhand zu ihnen schnellen. Man greift sich sogar leichte Mädchen vom Straßenrand und bringt damit das älteste Gewerbe der Welt um den verdienten Lohn. Warum man das tun sollte? Weil es Spaß macht und einfach möglich ist. Dass der eine oder andere NPC durch die Wucht des massiven Hakens ins Gras beißt, ist selbstverständlich ein notwendiger Kollateralschaden.