Gehen euch mal die aktuellen Xbox-One-Spiele aus, könnt ihr Dutzende Titel aus der Generation Xbox 360 nachholen. Darunter befinden sich einige echte Knaller, die ihr unbedingt gezockt haben solltet. Hier kommen die zehn besten.

Platz 10: Battlefield - Bad Company

Meist geht es in der Battlefield-Reihe ernst und brutal zu. Nicht so im Spin-off Battlefield: Bad Company. Als Teil einer verrückten Truppe macht ihr euch inmitten eines Krisengebiets auf die Suche nach einem Goldschatz. Mit zahlreichen Gags und jeder Menge Augenzwinkern werden sämtliche Kriegsspielklischees auf den Arm genommen. Trotzdem fehlt es in Bad Company keineswegs an zünftiger Ballerei: Ihr könnt ganze Häuserwände einreißen und alles mögliche zerschießen und kaputt sprengen. Das passt perfekt zum anarchischen Grundton des Shooters und macht außerdem riesigen Spaß.

Und danach spielt ihr: Battlefield - Bad Company 2