Ob reale Städte, magische Schulen, unendliche Weiten oder naturbelassene Ebenen: 2023 bot für jede Vorliebe das passende Open-World-Spiel. Bei dieser riesigen Auswahl kann es durchaus schwerfallen, den persönlichen Liebling zu finden. Daher haben wir uns für euch durch alle Zeitfresser des vergangenen Jahres gewühlt und die zehn besten offenen Welten für euch zusammengetragen.

Platz 10: Assassin’s Creed Mirage

Ubisoft geht mit Assassin’s Creed Mirage zurück zu simpleren Zeiten, als die Meuchelmörder-Abenteuer sich noch auf Parkour und das Ausbaldowern der Attentate konzentrierten. Durch diese Rückbesinnung schrumpfte auch die Spielwelt massiv. Anstelle ganz Englands konzentriert sich das Erlebnis vornehmlich auf eine Stadt: Bagdad. Der Schauplatz strotzt nur so vor Details und Möglichkeiten. Im 9. Jahrhundert befindet sich die Metropole im Aufschwung und überall wird gebaut. Genau das macht ihr euch als Assassine Basim Ibn Ishaq zunutze, katapultiert euch mit Flaschenzügen in die Luft und klettert Baugerüste hinauf. Gleichzeitig spaltete Mirage die Fans aber auch in zwei Lager: Während die einen die Rückkehr zu den Wurzeln und die überschaubare Spieldauer begrüßten, bemängelten andere die fehlende Spieltiefe, altbackenes Gameplay und Unzulänglichkeiten bei der Steuerung.