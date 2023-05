In Zeiten von Day-One-Patches und digitalen Stores scheren sich nur noch wenige Spieleschmieden darum, eine fertige Version ihrer Titel auf die Disc zu pressen. Doch auch die rein virtuellen Releases strotzen oftmals vor Fehlern. Allein in der jüngeren Vergangenheit erhitzten Wild Hearts, Redfall, Wo Long: Fallen Dynasty, das Dead Space Remake und The Callisto Protocol aufgrund ihres verhunzten technischen Zustandes bei Veröffentlichung die Gemüter. Doch diese Beispiele sind nichts gegen die zehn Kandidaten, die wir für euch herausgepickt haben. Vorhang auf für die furchtbarsten Bug-Katastrophen aller Zeiten!

Platz 10: Star Wars Jedi Survivor (PC)

Die Macht ist nicht stark mit der Heimrechner-Version von Cal Kestis’ zweitem Abenteuer. Laut den Technik-Fetischisten von Digital Foundry handelt es sich bei der Umsetzung gar um die „schlimmste Triple-A-Portierung“ des Jahres 2023 und in den Steam-Rezensionen überschlagen sich die wütenden Statements. Fans spüren beim Zocken auf jeden Fall eine Erschütterung der Macht, denn selbst Hochklasse-Systeme mit einer GeForce RTX 4090 schaffen es nicht, das Spiel ruckelfrei darzustellen. An jeder Ecke zeigen sich Probleme bei der Shader-Kompilierung und die Texturen laden mit der Geschwindigkeit einer defekten R2-Einheit. Auf Konsolen sieht die Sache besser, aber nicht perfekt aus. Viel zu fixen Respawn noch hat.