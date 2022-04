Sie sind das Feuer, das Welten lodern lässt. Die Rede ist natürlich von Drachen. Wenn wir ihnen begegnen, rennen wir entweder angsterfüllt davon oder stellen uns ihnen mutig entgegen. Zumindest in den meisten Fällen. Denn einige von ihnen sind richtig übel und wollen uns an den Kragen, während andere der Held ihrer eigenen Geschichte sind. Hinter vielen von ihnen steckt halt doch mehr als nur eine Bestie. Viele folgen einer tiefen Motivation oder haben eine epische Geschichte.

Platz 10: Todesschwinge (World of Warcraft: Cataclysm)

Todesschwinge, auch bekannt unter dem Namen Neltharion, ist der berühmteste und gefährlichste Drache im Warcaft-Universum. Als Aspekt der Erde ist er der Vater des schwarzen Drachenschwarms und galt einst als weise. Durch Einflüsterungen der alten Götter driftete Neltharion allerdings in den Wahnsinn ab. Er wandte sich gegen seine Brüder und Schwestern und verdiente sich den Namen Todesschwinge. In World of Warcraft: Cataclysm hatte er seinen bisher größten und letzten Auftritt. Nachdem er sich jahrelang unter der Erde versteckt hielt, kam er zurück an die Oberfläche, flog über das gesamte Land und hinterließ Tod und Zerstörung. Übrig blieb ein Kataklysmus, der das Angesicht Azeroths für immer veränderte.