Counter-Strike blickt auf eine lange Geschichte zurück und die ist nicht nur von Erfolgen geprägt. Mal flogen Spielmodi raus und auch Waffen mussten schon zurück in den Schrank. Selbst ganze Maps verbannte Valve in die ewigen digitalen Jagdgründe. Während viele Karten aus gutem Grund weggebombt wurden, vermissen wir manche alte LAN-Party-Legenden richtiggehend. Das sind die zehn besten offiziellen Maps der Counter-Strike-Geschichte, die kein Mensch mehr kennt.

Platz 10: de_cbble (Beta 6.5)

An diesem Klassiker der Counter-Strike-Geschichte scheiden sich wohl die Geister. Erstmals veröffentlichte der Mapper Dave Johnston die Karte Cobblestone noch unter dem Namen Castle, bis auf das Schloss-Setting haben die beiden Versionen aber wenig gemeinsam. Der Dust-Papa warf die Ur-Version auf den digitalen Müllhaufen und stampfte den indirekten Nachfolger cbble in gerade einmal acht Stunden aus dem Editor. Auch wenn die Map etwas zu weitläufig ausfiel, bot die Vielzahl an Wegen haufenweise taktische Optionen und das Sniper-Fenster gehört bis heute zu unseren liebsten Verstecken.

Bis zum Release von Global Offensive erfreute sich Cobblestone trotz offensichtlicher Schwächen größter Beliebtheit. Seit dem Winter-Update für Global Offensive im Dezember 2013 erfuhr die Karte in regelmäßigen Abständen drastische Änderungen. Die Bombenplätze bekamen neue Gänge spendiert, was beiden Teams mehr Taktiken offerierte. Durch viele kleine Updates bei den Sichtlinien und Verstecken wurde Cobblestone in Global Offensive nach und nach zur besten Version aller Zeiten. Doch all die Liebe half nicht und die Karte fand nie zu ihrem alten Ruhm zurück und flog im März 2019 aus dem Matchmaking. Seitdem scheint Valve sie einfach vergessen zu haben.