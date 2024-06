Die E3 mag Geschichte sein, das heißt aber keinesfalls, dass der Juni ohne haufenweise Spiele-Neuankündigungen auskommen muss. Das Summer Game Fest hat seit 2020 diese Aufgabe übernommen. An die Veranstaltung von Geoff Keighley hängen sich mittlerweile auch Firmen wie Microsoft, Playstation und Ubisoft mit eigenen Präsentationen. Damit ihr da noch den Überblick behaltet, haben wir für euch die 15 größten Blockbuster und Neuankündigungen vom diesjährigen Summer Game Fest zusammengesucht.

Platz 15: Call of Duty: Black Ops 6

Der Kalte Krieg wird richtig heiß, wenn Call of Duty: Black Ops 6 am 25. Oktober durchstartet. Die Fortsetzung von Black Ops: Cold War ist zu Beginn der Neunzigerjahre angesiedelt. In der Kampagne geht ihr mit eurer Einheit aus dem Untergrund gegen eine Gruppe vor, die versucht, sämtliche Macht in den USA an sich zu reißen. Die Entwickler von Treyarch und Raven Software kündigen verschiedene Lösungswege für die Missionen an, darunter auch Stealth-Methoden. Mehr Beweglichkeit verspricht das neue “Omnimovement”: Damit ist es etwa möglich, in alle Richtungen zu sprinten. Der Multiplayer-Modus setzt auf drei verschiedene Klassen, 16 brandneue Maps und die Rückkehr zum klassischen Prestige-System. Auch Zombies besinnt sich auf alte Tugenden: Die Fortsetzung der Dark-Äther-Saga spielt ihr nicht mehr in einer offenen Welt, sondern rundenbasiert wie in früheren Serienteilen. Das alles klingt nach einem gewohnt üppigen Shooter-Paket.