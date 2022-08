Spiele werden heutzutage nicht mehr einfach nur als Spiele, sondern als "Marken" konzipiert, die möglichst langfristig Bestand haben sollen. Bei eintsprechendem Erfolg folgt Nachfolger auf Nachfolger auf Nachfolger. Und damit die Fans schon Jahre vorher dem nächsten Teil entgegenfiebern, lässt man sie mit einem Cliffhanger am Haken zappeln: Ihr wisst schon, diese letzte Szene, in der der Held in eine aussichtslos scheinende Situation gerät, sich herausstellt, dass der Bösewicht doch überlebt hat oder die Welt schon von der nächsten noch größeren Bedrohung heimgesucht wird. Doch zu blöd, wenn sich der Erfolg des Spieles nicht einstellt, die Pläne für den Nachfolger eingestampft werden und wir nie erfahren, wie der Cliffhanger hätte aufgelöst werden sollen. Hier sind 10 Spiele, die uns bis heute an der Klippe baumeln lassen – und das wohl bis in alle Ewigkeit.

Platz 10: Baldur's Gate: Dark Alliance 2

Gerade eben erst erschien die überarbeitete Neuauflage des Konsolen-Klassikers Baldur's Gate: Dark Alliance 2, doch überlegt euch vorher gut, ob ihr ihn spielen wollt. Nicht nur, weil das Spiel ohnehin eher nur so "ganz okay" war, sondern auch, weil es mit einem Cliffhanger endet, der seit 18 Jahren unaufgelöst bleibt. Nachdem ihr die Stadt Baldur's Gate gerettet und den bösen Vampirfürsten Mordoc besiegt habt, erfahrt ihr, dass dieser nur der Handlanger mächtiger Hintermänner war, die "die Sache nun selbst in die Hand nehmen" – Cliffhanger-Klischee par excellence also. Mithilfe irgendeiner ominösen Macht in einem Sarkophag versuchen sie, eine Armee zu beschwören, mit deren Hilfe sie die Stadt endgültig zu Fall bringen wollen. Den epischen Showdown werden wir jedoch nie mehr miterleben, denn nachdem Publisher Interplay in finanzielle Schwierigkeiten geraten war, musste auch Entwickler Black Isle schließen und nahm die Pläne für Teil 3 mit ins Grab.