Weder in Film, noch Spiel ist das Horror-Genre vor ausgelutschten Klischees gefeit. Diese zehn Spielelemente wurden inzwischen so oft durch den Fleischwolf gedreht, dass wir sie nicht mehr sehen können.

Platz 10: Taschenlampen mit 30-Sekunden-Batterien

Könnt ihr euch ein Horrorspiel ohne Dunkelheit vorstellen? Wohl kaum. Wer die Helligkeitseinstellungen wie vom Spiel gewünscht dermaßen sadistisch finster festlegt, wird in der Regel nicht ohne Taschenlampe auskommen. Von kleinen E10-Glühbirnen geschweige denn LEDs hat man in den Universen von Alan Wake oder Alien Isolation offensichtlich nie gehört, denn was auch immer für die nötige Erleuchtung sorgt, sind wahre Energiefresser. Etwa alle 30 Sekunden müsst ihr eure Funzel mit neuen Batterien füttern oder eine unsinnige Wiederaufladephase abwarten. Die kleinen Energiereserven sind inzwischen zum modernen Gegenstück des berüchtigten Speicher-Farbbandes geworden.