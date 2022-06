Sony zieht endlich nach und strukturiert das Playstation-Plus-Programm zum Abo-Dienst nach Vorbild des Xbox Game Pass um. Zwischen Blockbustern wie Horizon: Zero Dawn, Uncharted, Death Stranding, The Last of Us und God of War, die ihr sowieso schon kennt, finden sich dort aber auch zahlreiche kleinere Geheimtipps, die erstmal gefunden werden wollen. Wir möchten euch daher auf die versteckten Nadeln im riesigen Heuhaufen aufmerksam machen und präsentieren euch Geheimtipp-Perlen für jeden Geschmack.

Action-Adventures

Tolle Action-Adventures wie God of War oder Horizon: Forbidden West zählen zu den Aushängeschildern des neuen Playstation Plus, stehen aber nur beispielhaft für zahlreiche weitere fesselnde Geschichten mit viel Schmackes. Wie die Darksiders-Reihe, die leider noch viel zu häufig verkannt wird. Ob als peitschenschwingende Fury im actionlastigen Darksiders 3 oder als War und Strife in der Diablo-Hommage Darksiders: Genesis: hier erwartet euch erstklassige Kost. Teil 1 und 2 sind als PS3-Streaming-Version ebenfalls enthalten. Ganz anders hingegen das explorative Farbenfest Journey to the Savage Planet, das euch mit der Aufgabe betraut, fremdartige Lebensformen zu katalogisieren und ihre Habitate nach und nach zu erschließen. Erkundung ist auch ein wichtiger Bestandteil von Gravity Rush 2, einem unaufdringlichen Mix aus Monster-Klopperei und butterweicher Luftakrobatik. Unser alternativer Titel: Spaß an Bewegungsfreiheit, das Spiel. Die besten Aspekte des Genres vereint der Boss-Rush Jotun in sich. Verhelft einer unehrenhaft gestorbenen Wikingerin in handgezeichneten Umgebungen zu Ruhm und legt gigantische Bosse - also im Grunde die Indie-Variante von Shadow of the Colossus, das genau so im Paket enthalten ist wie sein atmosphärischer Nachfolger im Geiste The Last Guardian.