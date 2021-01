2020 war ein irres Jahr, nicht nur wegen Corona. Es erschienen nämlich enorm starke Spiele, die wir teilweise gar nicht erwartet hatten. So finden sich in unserer Liste neben absoluten Triple-A-Krachern auch einige Indie-Perlen, die wir richtig ins Herz geschlossen haben. Hier kommen die 30 Top-Spiele der Gameswelt-Redaktion.

Platz 30: Call of Duty: Black Ops - Cold War

Call of Duty: Black Ops - Cold War liefert mit dem Komplettpaket aus Kampagne, Mehrspielermodus und Zombies gewohnt souverän ab. Eingebettet in die Hochzeit des Kalten Kriegs zu Beginn der 80er-Jahre erlebt ihr in der Kampagne sogar Neuerungen wie Schleichmissionen. Im Multiplayer kracht und knallt es wie gewohnt in zahlreichen Modi, und auch der Zombiemodus gerät so abgedreht wie abwechslungsreich. Kostenlose Updates mit Karten und Spielarten sorgen ebenfalls dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Call of Duty: Black Ops Cold War & Warzone - Season One Battle Pass Trailer Nach dem Trailer zur Season One von Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone gibt es nun auch den passenden Trailer zum neuen Battle Pass, der ab dem 16. Dezember startet.

Platz 29: Yakuza: Like a Dragon

Yakuza: Like a Dragon war eine riskante, aber gelungene Neuorientierung des Japano-Dramas von Sega. Yokohama als völlig neuer Handlungsort und der ebenfalls neue Hauptcharakter Ichiban Kasuga waren nicht einmal die gravierendsten Änderungen der Yakuza-Formel. Die bekannten Echtzeit-Kämpfe wichen einem rundenbasierten Kampfsystem, durch das Like a Dragon fast schon zum JRPG wurde. Am abgefahrenen Humor hat sich nichts geändert. Wir ehren so viel Mut.

Yakuza: Like a Dragon - Next Generation of Yakuza - Trailer Sega hat einen neuen Trailer zu Yakuza: Like a Dragon veröffentlicht, der auf die Verbesserungen und Optimierungen für die Xbox Series X eingeht.

Platz 28: Mafia: Definitive Edition

Der erste Teil der Mafia-Reihe genießt unter Fans fast schon Legendenstatus. Die 18 Jahre nach dem Original erschienene Mafia: Definitive Edition war daher ein Angebot, dass eingeschworene Mafiosi nicht ablehnen konnten. Nebst rundum erneuerter Optik wurde das Remake von Tommies Geschichte zwischen den Fronten der Salieris und Morellos in Details auch inhaltlich und spielerisch abgeändert. Anders hätte der Titel im hart umkämpften Schlachtfeld moderner Open-World-Spiele schwerlich bestanden. Glücklicherweise ist Hangar 13 der Spagat aus alt und neu ganz ohne krumme Dinger gelungen.

Mafia: Definitive Edition - Launch Trailer Mit Mafia: Definitive Edition erscheint der Klassiker in runderneuerter Form auf den aktuellen Konsolen. Ab heute dürft ihr in die Welt des organisierten Verbrechens eintauchen.

Platz 27: Paper Mario: The Origami King

Mit Paper Mario: The Origami King war die Paper-Mario-Reihe noch nicht ganz auf alter Spur, doch Nintendo gab sich Mühe, einen Kompromiss aus Weiterentwicklung und verloren gegangenen Features zu finden. Nach der Talfahrt durch Sticker Star und Color Splash zeigte sich The Origami King wieder etwas klassischer, allerdings mit einem Kampfsystem, wie man es selten gesehen hat: Durch Drehen und Schieben der Arena müssen Gegner sinnvoll aneinandergereiht werden. Optisch schüttelt Nintendo die bunte Bastelwelt inzwischen fast schon locker flockig aus dem Handgelenk. Heraus kam ein spaßiges Abenteuer, das aber immer noch irgendwo zwischen zwei Stühlen zu sitzen scheint.

Paper Mario: The Origami King - Ankündigungstrailer Nintendo hat gerade Paper Mario: The Origami King für die Nintendo Switch angekündigt, hier der erste Trailer zum Spiel.

Platz 26: The Last Campfire

Entwickler Hello Games ist zwar eher für No Man’s Sky bekannt, ihr neuestes Projekt The Last Campfire verdient aber mindestens genauso viel Aufmerksamkeit. Das bezaubernde Abenteuer kombiniert eine Welt voller kleiner Rätsel mit einer emotionalen Story. In der Rolle von Ember trefft ihr auf verlorene Seelen, die ihr vom Spaß am Leben überzeugen müsst. Das kann schon mal die ein oder andere Träne in Bewegung setzen, bleibt aber stets positiv und taktvoll. Die charmante Optik trägt ebenfalls dazu bei, dass The Last Campfire ein wunderschönes Abenteuer für Rätsel-Fans ist.