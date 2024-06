Seit dem 14. Juni läuft die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Und was macht man vor, nach und zwischen den Spielen? Natürlich zocken! Dabei denkt man zuallererst an FIFA (das inzwischen EA Sports FC heißt) und seinen offiziellen Modus zur Euro 2024. Doch ihr könnt der Liebe zu Ball und Tor auch anderweitig frönen. Hier kommen zehn Alternativen.

Platz 10: Lothar Matthäus präsentiert Football, Tactics & Glory

Abgesehen vom Cover werdet ihr Weltmeister und Legende Lothar Matthäus in Football, Tactics & Glory leider nicht zu sehen bekommen. Dafür lässt das Spiel euren Kopf rauchen, denn um die Taktik im Namen dreht sich alles. Die Spiele finden rundenbasiert statt und erfordern viel Planung, eine gute Kenntnis des Gegners und das Wissen um die Stärken und Schwächen der eigenen Mannschaft. Pro Runde stehen euch drei Züge zur Verfügung: Beispielsweise bewegt ihr den Spieler, bringt einen Pass an oder lasst einen Torschuss los. Damit es überhaupt dazu kommt, braucht es einige Zeit, denn leicht macht es euch das Spiel wahrlich nicht. Ohne Lust auf taktisches Mikromanagement und Freude am Studium von Spielerwerten und weiteren Details geht es nicht. Andernfalls scheitert ihr bei Football, Tactics & Glory schneller als Lothar Matthäus bei seinen diversen Trainerstationen.