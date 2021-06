Traditionell bildet die E3 die große Bühne für die Spiele-Publisher, ihre Blockbuster für dieses und das kommende Jahr vorzustellen. Aufgrund von Corona fand die Messe dieses Jahr erneut unter etwas anderen Bedingungen statt. Doch wenngleich Sony und EA durch Abwesenheit glänzten, ließen es sich Microsoft, Nintendo, Square Enix, Koch Media und Gearbox nicht nehmen, richtig abzuliefern. Über diese 10 Spiele-Neuankündigungen wird in den nächsten Wochen zu sprechen sein.

Platz 10: The Outer Worlds 2

Es war womöglich eine der nichtssagendsten, aber ehrlichsten Ankündigungen des Abends, aber immerhin ist nun sicher: Obsidian liefert mit The Outer Worlds 2 einen Nachfolger zum beliebten Sci-Fi-Rollenspiel. Bis auf den Titel verriet der Teaser allerdings so gut wie nichts, einen Blick solltet ihr dennoch unbedingt hineinwerfen. Denn die Parodie auf typisch hochtrabende E3-Ankündigungen, in denen wenig Inhalt mit viel Brimborium und Marktschreierei präsentiert wird, trifft voll ins Schwarze. Hundert Punkte für Ehrlichkeit und Selbstironie gibt’s also schon mal vorab - klar ist aber auch: The Outer Worlds 2 dürfte noch eine ganze Weile in der Ferne am Horizont auf sich warten lassen.