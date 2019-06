Auf der E3 2019 regnete es Blei, und davon nicht zu wenig. Das Shooter-Genre erhält reichlich Nachschub. Wir haben die heftigsten Kugelgewitter für euch herausgesucht.

Platz 10: Deathloop

Zwei Killer treten gegeneinander an, und zwar immer und immer wieder. Der Zeitschleife-Actioner Deathloop schickt einen Mann und eine Frau auf der Insel Black Reef in einen ewigen Kampf. Er will die Schleife durchbrechen, während sie diesen Zustand erhalten möchte. Damit beide an ihr Ziel kommen, müssen sie einander umbringen. Dabei kommen selbstverständlich reichlich Schusswaffen zum Einsatz, darunter Pistole, Schrotflinte, Scharfschützengewehr und Gatling-Gun. Allerdings sind die Assassinen nicht allein auf dem Eiland, sondern bekommen es mit einer Unmenge Verrückter zu tun. Deathloop könnte daher ein Mix aus 1v1 und PvE werden.