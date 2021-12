Trommelwirbel! Die Gameswelt-Redaktion hat abgestimmt: Trotz des zweiten Pandemie-Jahres und damit einhergehenden Verschiebungen großer Titel haben uns 2021 zahlreiche Titel begeistert. Haben sich die neuen Konsolen bereits einen Platz in unserem Herzen erarbeiten können? Eines sei schonmal gesagt: Selbst wir waren von unseren Ergebnissen überrascht!

Platz 30: Far Cry 6

Auch wenn Far Cry 6 nicht das größte Innovations-Feuerwerk zündet, bescherte uns Ubisoft mit seinem sechsten Serienableger einen herrlichen all-inclusive-Karibikurlaub. Die Open-World-Formel vereint das Beste der gesamten Reihe unter einem Hut und liefert mit Bösewicht Castillo, gespielt von Hollywood-Star Giancarlo Esposito, wieder einen charismatischen Antagonisten. Die wunderschöne Insel Jara dient als karibische Kulisse, die an Kuba mitsamt seines heruntergekommenen 50er-Jahre-Charmes, Favela-Siedlungen und verworrenen Dschungeln erinnert. Interessantes Modding der Waffen und viele kreative Herangehensweisen, um Gegner in der offenen Welt zu erledigen, runden das Paket ab.

Far Cry 6 - Impro-Gameplay Trailer Der Xbox Showcase zur E3 brachte gestern Abend auch zusätzliches Impro-Gameplay aus Far Cry 6 mit sich.

Platz 29: Lost in Random

Am grotesk-düsteren Animationsfilm-Stil von Lost in Random mit seinen schrägen Figuren und bizarren Städten konnten wir uns dieses Jahr kaum sattsehen. Mit viel künstlerischem Mut begeisterte uns die surreale Spielwelt, in der die Lebensumstände ihrer Bewohner wortwörtlich vom Würfelglück abhängen. Denn am zwölften Geburtstag erwürfelt jeder Bewohner sein Schicksal: Je höher die Augenzahl, umso besser meint es das Schicksal mit einem. Wer eine sechs würfelt, darf den Rest seines Leben in Saus und Braus am Hofe der Königin verbringen. Mit einer eins bleibt nur ein Dasein in Armut. Die kleine Even durchschaut die Ungerechtigkeit des Systems und macht sich auf eine abenteuerliche Reise durch die sechs Städte, auf der ihr der niedliche Würfel Dicey zur Seite steht. Würden die Kämpfe nicht auf Dauer etwas eintönig und wären sie weniger vom Glück abhängig, Lost in Random wäre wahrscheinlich noch ein bisschen höher in unserer Liste gelandet.

Lost in Random - Offizieller Teaser-Trailer Willkommen in der Welt von Random, einem dunklen Königreich, in dem die Zukunft jedes Bürgers durch den Wurf eines Würfels bestimmt wird.

Platz 28: Valheim

Eine Million, zwei Millionen, drei Millionen … Es dauerte nur wenige Wochen, da knackte das zuvor nahezu unbekannte Online-Survival-Spiel von einem kleinen Indie-Entwicklerstudio die Marke von fünf Millionen Spielern und brach damit sämtliche Rekorde. Die Indiesensation des Frühjahrs entführt euch in nordische Gefilde, in denen ihr tiefschwarze Wälder, weite Wiesenlandschaften und mythische Orte erkundet, während ihr in der rauen Natur zu überleben versucht. Die Mischung aus Third-Person-Action, Rollenspiel und Basenbau hat einen so erfrischenden Gameplay-Loop, dass der Titel schnell zum absoluten Twitch-Hit avancierte - wohlgemerkt aus den Händen von nur fünf eifrigen Entwicklern. Chapeau!

Valheim - Hearth & Home Launch-Trailer Zum Indie-Hit Valheim wurde das neue Update Hearth & Home veröffentlicht. Was euch darin erwartet, zeigt euch der passende Trailer.

Platz 27: Back 4 Blood

Nach einer Dekade des Wartens war es 2021 endlich soweit: Left 4 Dead 3 ist erschienen, auch wenn es unter dem Namen Back 4 Blood und nicht von Valve, sondern ehemaligen Mitarbeitern am Original entwickelt wurde. Der Zombie-Koop-Shooter setzt nahtlos da an, wo Left 4 Dead 2 seinerzeit endete und feiert kompromissloses Zombie-Geballer, lustige Sprüche und vorstädtisches Amerika ab. Mit einem interessanten Deckbuilding-System und spaßiger Koop-Kampagne sorgt Back 4 Blood trotz des eher nostalgischen Anstrichs auch heute noch für gute Unterhaltung.

Back 4 Blood - Kampagnen-Trailer Ein neuer Trailer zu Back 4 Blood zeigt euch erste Szenen aus der Kampagne.

Platz 26: Ruined King: A League of Legends Story

Im Fahrwasser der immens erfolgreichen und hochgelobten Netflix-Serie Arcane gewährte Ruined King dieses Jahr einen etwas anderen Blick in die League-of-Legends-Welt Runeterra. Das Rundenkampf-RPG fußt spielerisch auf dem exzellenten Quasi-Vorgänger Battle Chasers: Nightwar vom selben Entwickler Airship Syndicate (Darksiders Genesis) und denkt dieses konsequent weiter. Mit sechs der beliebtesten Champions aus dem LoL-Universum in eurer Party – wie der Krakenpriesterin Illaoi oder dem Schlitzer Pyke – bereist ihr die Hafenstadt Bilgewasser und die Schatteninseln auf der Jagd nach dem machthungrigen Thresh und seinem Piratenlakaien Gangplank. Ruined King: A League of Legends ist jedoch weit mehr als das übliche Namedropping für den Fan-Service, sondern eines der besten Taktik-Rollenspiele der letzten Jahre, das vor allem mit seinem durchdachten Kampfsystem überzeugt, in dem die einzelnen Rädchen im Getriebe der Spielmechaniken filigran aufeinander abgestimmt sind.